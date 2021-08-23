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23.08.2021 17:21
Рубрика: Происшествия

В Реутове возбудили дело в отношении жестокой санитарки из дома престарелых

Текст: Иван Петров

В отношении 54-летней сотрудницы подмосковного пансионата по уходу за пожилыми людьми возбудили уголовное дело. Об этом сообщается в понедельник на сайте главка Следственного комитета России по Московской области. Дело будет вести следователь отдела по городу Балашиха. По данным следствия, в специализированном доме для престарелых в подмосковном Реутове "обслуживающий персонал допускал в отношении своих подопечных жестокое обращение". Противоправные действия одной из санитарок были запечатлены на видео.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Отмечается, что следователями уже проведен осмотр места происшествия, в настоящее время допрашиваются сотрудники пансионата, а также постояльцы заведения. "Органами предварительного следствия принимаются меры по установлению местонахождения подозреваемой", - рассказали в СК России.

Даму, чье лицо и неадекватные действия запечатлены на появившейся в интернете видеозаписи, подозревают в "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Это часть 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ. Обвиняемым по ней грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 2 лет. Самое строгое наказание - лишение свободы на 2 года.

Сегодня утром в подмосковной полиции сообщили, что проверяют информацию о жестоком обращении с постояльцем пансионата для престарелых граждан. "В ходе мониторинга соцсетей полицейскими были выявлены сообщения и видеоматериалы, свидетельствующие о ненадлежащем уходе и жестоком обращении с пожилыми гражданами, проживающими в специализированном пансионате в Реутове. Сотрудники межмуниципального управления МВД России "Балашихинское" проводят проверку, направленную на установление лиц, запечатленных на видеозаписи, а также выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорилось в сообщении ГУ МВД по Московской области.

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