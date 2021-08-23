В Хабаровском крае застрелили тигра после его нападения на человека

Новости

Центробанк назвал срок введения трансграничных переводов через СБП 16:25
Цена на нефть Brent поднялась выше 67 долларов 16:22
В ядре Земли может содержаться до 95 процентов всех запасов углерода 16:14
Япония подтвердила, что приплывший с Кунашира мужчина - гражданин РФ 16:06
Памфилова призвала обеспечить партиям равные условия для агитации в регионах 16:01
Умер заслуженный артист России Георгий Мотинов 15:54
Вертолет санавиации совершил жесткую посадку в Иванове 15:53
Трутнев рассказал, чем Дальний Восток привлекателен для молодежи 15:51
Работа аэропорта Кабула приостановлена 15:47
Скорость получения услуг на портале "Гослуслуги" вырастет в 10 раз 15:24
Рассекречены документы о создании автокефальной церкви на Украине нацистами 15:20
МЧС: Все очаги пожаров вблизи населенных пунктов Якутии ликвидированы 15:18
Путин выступит на втором этапе съезда "Единой России" 15:16
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов 15:10
В Госдуме отреагировали на предложение РФС отменить лимит на легионеров 15:08
Названы ключевые задачи в развитии электрического транспорта в России 15:05
В Минск прибыла группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair 15:04
Муниципалитеты могут начать регистрировать браки 15:01
Перевернувшийся на Москве-реке самолет летел без разрешения 14:59
На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов 14:51
Бороться с курильщиками будут через социальные сети 14:48
Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике 14:47
В рамках ВЭФ пройдут более 70 деловых мероприятий 14:30
Минприроды: Лесные пожары продолжают тушить в 25 регионах 14:27
Вышел трейлер российского боевика про войну в Сирии "Небо" 14:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
23.08.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае застрелили тигра после его нападения на человека

Текст: Мария Волкова

Амурский тигр, убивший мужчину на лесозаготовках, был застрелен. Произошло это после его очередной попытки нападения на человека.

Фото: iStock
На Ямале белые медведи разорили чум оленеводов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России. Ранее в региональном правительстве уточнили, что на месте происшествия в Нанайском районе работает оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными - в том числе, специалисты минприроды и сотрудники правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел в тайге, вдалеке от населенных пунктов. Местный житель, работавший на лесозаготовках, ночью вышел из вагончика и не вернулся. На утро неподалеку нашли одежду, обувь и фонарик, рядом были следы крови. Мужчину обнаружили погибшим.

Свою проверку по факту случившегося начали правоохранительные органы региона.

В момент проведения следственно-оперативных действий тигр предпринял еще одну попытку напасть на людей. В результате его пришлось отстрелить.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Амурский тигр

Главное сегодня

Путин поддержал идею Шойгу о строительстве новых городов в Сибири
Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов
В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT
Россия получила от МВФ 18 миллиардов долларов
ФСБ задержала в Туле украинского шпиона
Как спасти деньги, если вам перевели непрошеный кредит
КС РФ разрешил торговлю на придомовой территории