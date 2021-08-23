В Хабаровском крае застрелили тигра после его нападения на человека

Амурский тигр, убивший мужчину на лесозаготовках, был застрелен. Произошло это после его очередной попытки нападения на человека.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды России. Ранее в региональном правительстве уточнили, что на месте происшествия в Нанайском районе работает оперативная группа по урегулированию конфликтных ситуаций с дикими животными - в том числе, специалисты минприроды и сотрудники правоохранительных органов.

Несчастный случай произошел в тайге, вдалеке от населенных пунктов. Местный житель, работавший на лесозаготовках, ночью вышел из вагончика и не вернулся. На утро неподалеку нашли одежду, обувь и фонарик, рядом были следы крови. Мужчину обнаружили погибшим.

Свою проверку по факту случившегося начали правоохранительные органы региона.

В момент проведения следственно-оперативных действий тигр предпринял еще одну попытку напасть на людей. В результате его пришлось отстрелить.