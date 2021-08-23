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23.08.2021 04:20
Рубрика: Общество

В Якутии начали восстанавливать пострадавшее от пожаров село Бясь-Кюель

Текст: Юлия Гарднер (Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 190(8541)
В якутском селе Бясь-Кюель Горного улуса, которое пострадало от лесных пожаров, началось строительство новых домов.

Напомним, 7 августа 175 жителей Бясь-Кюеля постигло большое несчастье: пламя верхового пожара прорвалось через минерализованную полосу и защиту огнеборцев. В результате в селе сгорело свыше 30 жилых домов, стоявших у лесополосы. Свыше 300 невероятными усилиями пожарных и волонтеров удалось отстоять. Кроме того, сгорели гаражи, бани и другие хозяйственные постройки, многие домашние животные получили ожоги.

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Пострадавшие семьи получат такое же по площади жилье, какое у них было ранее, - от 40 до 140 квадратных метров. При этом все дома будут благоустроенными, полностью обеспечены электро- и газоснабжением. К селу уже начали прокладывать газопровод. Дома c согласия жителей Бясь-Кюеля возводят по технологии МХМ (быстровозводимые здания из готовых древесных панелей). Завершится строительство 34 зданий к 15 октября. Кроме того, по просьбе местных жителей в селе появится новая школа на 150 мест и многофункциональный культурно-спортивный комплекс.

- В части оказания помощи семьям в восстановлении личных подсобных хозяйств решение по линии министерства сельского хозяйства уже принято. А в части восстановления хозяйственных построек мы будем помогать как по возмещению ущерба, так и по строительству. В селе запланированы работы и по обустройству улично-дорожной сети. В целом по решению президента России в ближайшие годы здесь будут построены новая школа и новый многофункциональный культурно-спортивный центр, - рассказал глава республики Айсен Николаев.

В целом ситуация с лесными пожарами в Якутии налаживается. Как заявил в пятницу оперштаб, огонь больше не угрожает ни одному населенному пункту.

Пострадавшие семьи получат такое же по площади жилье, какое у них было ранее, - от 40 до 140 квадратных метров

По данным на воскресенье, на территории Республики Саха действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тысяч гектаров. В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике "Ленские столбы" расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги пламени. "Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров больше нет", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по региону Павел Гарин.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Лесные пожары

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