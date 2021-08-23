В Якутии начали восстанавливать пострадавшее от пожаров село Бясь-Кюель

Напомним, 7 августа 175 жителей Бясь-Кюеля постигло большое несчастье: пламя верхового пожара прорвалось через минерализованную полосу и защиту огнеборцев. В результате в селе сгорело свыше 30 жилых домов, стоявших у лесополосы. Свыше 300 невероятными усилиями пожарных и волонтеров удалось отстоять. Кроме того, сгорели гаражи, бани и другие хозяйственные постройки, многие домашние животные получили ожоги.
Пострадавшие семьи получат такое же по площади жилье, какое у них было ранее, - от 40 до 140 квадратных метров. При этом все дома будут благоустроенными, полностью обеспечены электро- и газоснабжением. К селу уже начали прокладывать газопровод. Дома c согласия жителей Бясь-Кюеля возводят по технологии МХМ (быстровозводимые здания из готовых древесных панелей). Завершится строительство 34 зданий к 15 октября. Кроме того, по просьбе местных жителей в селе появится новая школа на 150 мест и многофункциональный культурно-спортивный комплекс.
- В части оказания помощи семьям в восстановлении личных подсобных хозяйств решение по линии министерства сельского хозяйства уже принято. А в части восстановления хозяйственных построек мы будем помогать как по возмещению ущерба, так и по строительству. В селе запланированы работы и по обустройству улично-дорожной сети. В целом по решению президента России в ближайшие годы здесь будут построены новая школа и новый многофункциональный культурно-спортивный центр, - рассказал глава республики Айсен Николаев.
В целом ситуация с лесными пожарами в Якутии налаживается. Как заявил в пятницу оперштаб, огонь больше не угрожает ни одному населенному пункту.
По данным на воскресенье, на территории Республики Саха действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тысяч гектаров. В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике "Ленские столбы" расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги пламени. "Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров больше нет", - рассказал начальник Главного управления МЧС России по региону Павел Гарин.