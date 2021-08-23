Что будет за нарушение временной разметки

Временная разметка, нанесенная поверх обычной на период дорожных работ, часто сбивает с толку водителей, поскольку вступает в противоречие с имеющейся. Поэтому многие предпочитают игнорировать оранжевые линии, в результате чего на дорогах появляется путаница.

Нередко из-за несоблюдения временной разметки возникает ДТП. Что грозит водителям в этом случае?

Для начала разберемся в том, какой бывает разметка. Согласно ПДД и ГОСТ Р 51256-1999 постоянная разметка может быть не только белой, но и желтой, синей, красной. Временная - только оранжевой, пишет aif.ru. Чаще всего она наносится во время работ на многополосных дорогах, чтобы показать объезд ремонтируемого участка.

Не стоит путать желтую и оранжевую разметку. Желтая фактически повторяет функционал белой. Например, ее используют для обозначения мест, где запрещена остановка транспорта. Или для обозначения "вафельниц" на перекрестках, где транспорт не имеет права стоять дольше 5 секунд.

Не так давно желтая разметка стала использоваться и для разделения встречных потоков движения. Этот цвет лучше различим в дождь и снегопад, да и в солнечную погоду бликует не так, как белый.

Иногда временная оранжевая разметка успевает быстро выцвести, тем более, что для нее используется специальная нестойкая краска. Нанесенная поверх желтых линий, она сбивает водителей с толку, особенно по ночам, когда оттенки различимы не так хорошо.

Как распознать временные линии? Как правило, оранжевая разметка вдвое тоньше желтой и белой. Временная разметка всегда сопровождается соответствующими дорожными знаками. Они регулируют скоростной режим и предупреждают о наличии на участке строительных работ.

Важно знать, что оранжевая разметка всегда имеет приоритет над белой и желтой, фактически, отменяя их действие. Если водитель будет следовать постоянной разметке, то он нарушит правила. При ДТП инспектор ГИБДД признает его виновным.

Штраф за нарушение требований временной разметки равен штрафу за нарушение постоянной. За пересечение оранжевой сплошной и выезд на временную встречную полосу согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ водителю грозит штраф 5000 рублей либо лишение прав сроком до полугода. Если водитель пересек временную разметку, оставшись в пределах своих полос движения, ему грозит либо предупреждение, либо штраф 500 рублей. Это предусмотрено частью 1 статьи 12.16 КоАП РФ.