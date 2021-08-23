В Пензе запустили пилотный проект по цифровизации крупного производства. На одном из предприятий оборонки, входящем в ГК "Ростех", создали собственную информационную систему управления производством, которую назвали "Платон".

Дело в том, что на заводе выпускают электронные платы, причем как по заказу Минобороны России, так и для гражданских нужд. Дальнейшая диверсификация производства и подтолкнула промышленников к цифровизации.

"Система "Платон" обеспечивает киберфизическую совместимость: станки, устройства и люди взаимодействуют посредством концепции "интернета вещей". Уникальность цифровых решений заключается в том, что мы реализовали функционал разных классов информационных систем: PDM, ERP, MES, MDC и других. При этом исключены любые шлюзы в конвертации данных, - пояснил руководитель коллектива разработчиков Евгений Симакин. - Данные для системы "Платон" снимаются со стоек станков в автоматическом режиме с регулируемым интервалом, а также берутся из LOG-файла, который создает каждый станок с ЧПУ. Оперативность обновления информации позволяет рассчитывать эффективность загрузки оборудования, регулировать бесперебойность рабочего потока. Цифровая трансформация ведет к повышению прибыли предприятия".

Как подсчитали на заводе, с приходом "Платона" производительность труда технолога выросла в три раза - со 176 до 704 новых техпроцессов за год, а производство печатных плат в непростом 2020 году - в два раза по сравнению с предыдущим благополучным годом. Увеличилась и производительность труда конструктора, если раньше он создавал 77 печатных плат средней сложности за год, то теперь - 187 плат.

С появлением "Платона" производительность труда технолога выросла в три раза

"Еще десять лет назад на каждого менеджера, экономиста, конструктора, технолога приходилось в среднем по миллиону операций в год. Сейчас это число выросло на несколько порядков по разным причинам: резкое сокращение жизненного цикла изделий, необходимость параллельно выпускать продукцию гражданского назначения, раздельный учет затрат. Если работать по старинке, в какой-то момент специалисты просто не справятся с возрастающим объемом задач, и линия встанет", - поясняет гендиректор производственного объединения "Электроприбор" в Пензе Алексей Трошин.

Автоматизированную систему удалось быстро внедрить, потому что аналогичные разработки на заводе велись с 1970-х годов. В Ростехе намерены масштабировать пилотный проект. Пензенское предприятие готово стать площадкой для разработки и опробирования методик оценки цифровой зрелости.

Тем временем

По данным Международной федерации робототехники (IFR), в 2020 году в мире было установлено 373 тысячи промышленных роботов, что на 12 процентов меньше, чем в 2019-м. В то же время общий объем используемых на заводах манипуляторов достиг рекорда - 2,7 миллиона единиц. В топ-10 стран по роботизации Россия не вошла. Возглавляет рейтинг Сингапур, где на 10 тысяч человек приходится 918 роботов, за ним идут Южная Корея и Япония.