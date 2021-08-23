В этом году количество инновационных компаний, работающих на площадке технопарка новосибирского Академгородка (Академпарк), может увеличиться на 20-25 фирм.

К слову, по итогам прошлого года в технопарке насчитывалось 319 резидентов с суммарным доходом свыше 30 миллиардов рублей. Более 170 из них располагаются непосредственно на площадке Академпарка, остальные могут использовать его инфраструктуру.

Что же создают инноваторы в технопарке? Одна из "свежих" разработок - мобильное приложение "Решаем вместе". Над ним совместно работают специалисты "Новосибирского научно-технического центра", Югорского НИИ информационных технологий и российской компании Digital Field Technologies. По словам разработчиков, цифровой продукт призван стать социальной сетью нового поколения. Автор идеи Владимир Ульянов рассказал, что цифровая платформа будет привязана к карте города, на которой пользователи смогут отмечать проблемы и отслеживать, как их решают власти. Пилотный запуск запланирован на конец 2021 года.

А команда проекта Shtuka разработала сервис, который в онлайн-режиме отслеживает состояние систем отопления.

"Однажды мы боролись с потопом в подвале в школе, где располагался пищевой комбинат и обеденный зал для учеников. Естественно, последствия для учреждения были плачевными - затратный ремонт, срыв учебного процесса. Мы поняли, что неплохо иметь в арсенале такую систему, которая предупреждает об аварии. Так, наша компания начала работать над проектом Shtuka", - говорит Виталий Кочев из научно-производственной фирмы "Экотерм" (Омск).

При риске аварийной ситуации в коммунальных сетях система загодя оповестит персонал

Специалисты разработали специальные датчики, которые контролируют различные физические величины, в случае их сбоя сигнал о грозящей аварии оповестит обслуживающий персонал и ответственных лиц. Компания протестировала систему в одной из школ Новосибирска. Сейчас системы внедрены в ряде школ.

В новом учебном году в лицее № 22 "Надежда Сибири" к работе приступит "умный помощник". Робот с российской начинкой будет ассистировать педагогу на уроках робототехники. На реализацию проекта резидент новосибирского технопарка - компания IVoice Technology - получил грант в три миллиона рублей от Фонда содействия инновациям. По словам управляющего партнера компании Андрея Заворина, интеллектуальные системы - голосовые помощники - уже управляют "умными" остановками, процессами в сфере социального и медобслуживания населения, что стало особенно актуально в период пандемии.