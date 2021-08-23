Жительницу Омска задержали за выгул собаки на борту самолета

Жительница Омска выпустила собаку на прогулку прямо в салоне самолета. Как рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по СФО, 45-летнюю женщину привлекут к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Сообщение в дежурную часть омского линейного управления полиции поступило от членов экипажа авиалайнера, прилетевшего в омский аэропорт из Симферополя. Правоохранителям сообщили, что одна из пассажирок нарушает общественный порядок. Сотрудники транспортной полиции поднялись на борт и задержали местную жительницу, вернувшуюся с юга страны вместе со своей собакой.

Как оказалось, во время полета женщина пренебрегла правилами перевозки животных и выпустила питомца на прогулку между рядами. Неоднократные требования поместить собаку обратно в контейнер ее хозяйка проигнорировала, более того, начала нецензурно выражаться в адрес других пассажиров и бортпроводников. Теперь по административной статье ей грозит до пятнадцати суток ареста.

В транспортной полиции напоминают, что согласно правилам авиационной безопасности, перевозка животных на воздушном судне разрешена только в специальном перевозочном контейнере. При этом он должен быть размещен на кресле возле окна или рядом с пассажиром. Даже держать питомцев на руках строго запрещено, не говоря уже о прогулках по салону самолета.