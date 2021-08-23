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23.08.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

В Омске мужчину задержали за убийство девушки-инвалида

Текст: Никита Зайков (Омск)

В Омске расследуется уголовное дело о жестоком убийстве 22-летней женщины с инвалидностью, имевшей ограниченные возможности передвижения. Как рассказали в областной прокуратуре, преступник нанес жертве не менее 57 ударов ножом.

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В Следственном управлении СКР по региону сообщили о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве. В качестве подозреваемого задержан 21-летний знакомый жертвы, который в день трагедии распивал с ней спиртное. По мнению следователей, именно молодой человек учинил расправу над девушкой с инвалидностью в квартире одного из домов Кировского административного округа Омска.

Свою вину задержанный полностью признал и по ходатайству следователей был помещен под стражу. Тем временем ход расследования уголовного дела в прокуратуре взяли на контроль. Там отмечают, что множественные удары были нанесены в область живота, груди, шеи и рук жертвы. При этом преступление носило спонтанный характер - конфликт внезапно вспыхнул в ходе распития спиртного и предполагаемый убийца схватился за нож.

Известно, что молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности, причем неоднократно. Он становился фигурантом дел об имущественных преступлениях, а также связанных с посягательством на жизнь и здоровье людей. Постоянного источника дохода он не имеет, прописки на территории Омска тоже. Учитывая эти обстоятельства, прокуратура поддержала в суде ходатайство следователей об аресте.

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