В Карелии возбудили дело после смерти двух человек от алкоголя

В Карелии от отравления суррогатным алкоголем скончался еще один житель Республики Беларусь. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как считает следствие, 22 августа работники предприятия в Пудожском районе употребили, предположительно, суррогатный алкоголь. Итог - двое скончались, шестеро в лечебных учреждениях с признаками острого отравления.

Напомним, об этом ЧП сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков. Он заявил, что один человек умер еще до прибытия скорой помощи, а второй впал в кому. Врачи смогли его реанимировать, но позже он скончался.

Еще шестеро, употреблявших алкоголь, находятся в больницах. Следком выясняет причины и устанавливает подробности. По этому делу предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.