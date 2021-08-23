Хуснуллин: Крым стал лидером по строительству дорог

Крым в нынешнем году стал лидером по строительству автодорог. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Марат Хуснуллин.

В предыдущие годы Крым был в числе середняков и ближе к отстающим по строительству дорог, но в этом году он идет на первом месте, подчеркнул вице-премьер. Годовой план уже перевыполнен. Хорошие темпы строительства были набраны за счет решения организационных вопросов, выделения дополнительных средств. На последнем заседании правительства было решено выделить региону еще 8 млрд рублей на дорожное строительство. В основном, средства пойдут на мелкие муниципальные дороги - на ремонт дорожного полотна, частично будет решен вопрос с ливневой канализацией, частично это будут дороги, которые ведут к наиболее популярным туристическим местам, крупным туристическим комплексам.

До сих пор большее внимание уделялось базовым трассам - "Тавриде", сейчас строятся с нее четыре основных съезда (в частности, к Судаку, Евпатории и Ялте), но есть еще огромное количество мелких дорог, которые находятся в плохом состоянии, отметил Хуснуллин. Есть перебои с электричеством, водой. Поэтому сейчас основная задача - чтобы инфраструктура повсеместно работала в нормальном режиме.

Существует программа по приведению в порядок электрических мощностей Крыма, добавил Хуснуллин. Основные кабели подведены, теперь нужно развести их непосредственно к потребителям. В Крыму много изношенных трансформаторных подстанций, их перечень определен, на их реконструкцию тоже выделяются деньги.