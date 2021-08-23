На Кубани нашли мертвым "вора в законе"

В столице Краснодарского края в воскресенье обнаружили тело местного криминального авторитета Отари Кублашвили, также известного как Отари Краснодарский. Как сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, назначена проверка.

- По факту скоропостижной смерти 41-летнего мужчины в городе Краснодаре назначено проведение проверки. Тело мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД региона.

По данным правоохранителей, тело было обнаружено в квартире, которую снимал Кублашвили. Мужчина находился в федеральном розыске по статье 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Как сообщалось ранее, в Краснодаре в июле осудили первого в регионе "вора в законе" по новой статье Уголовного кодекса РФ о занятии высшего положения в преступной иерархии. Криминальный авторитет Дато Краснодарский отправился в колонию на восемь лет.