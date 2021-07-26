На Кубани осудили первого "вора в законе" по новой статье

В Краснодаре суд вынес приговор 37-летнему "вору в законе" Давиду Джангидзе, известному в криминальных кругах как Дато Краснодарский, его отправили в колонию и оштрафовали.

Это первый вердикт в регионе по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ, которая начала действовать с апреля 2019 года. По ней человек может быть признан виновным за сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии, даже когда лично не принимает участия в других преступлениях. Как сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда, Джангидзе приобрел статус вора в законе еще в 2013 году на "сходке" воров в Риме.

- Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды - лица, осужденные за совершение преступлений, - говорится в официальном сообщении суда.

Все слушания проходили в закрытом режиме. В итоге суд с доводами обвинения согласился и признал Джангидзе виновным по статье 210.1 УК РФ ""Занятие высшего положения в преступной иерархии". Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в размере одного миллиона рублей.

Как ранее сообщала РГ, Давида Джангидзе задержали в августе 2019 года, почти сразу после того, как новая статья в УК РФ начала действовать. В апреле 2020 года в Краснодаре задержали еще одного "вора в законе" - Кобу Краснодарского. Сейчас дело против него находится в суде.