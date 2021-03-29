На Кубани передали в суд дело "вора в законе" Кобы Краснодарского

48-летний житель Краснодара предстанет перед судом по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, речь идет о 48-летнем "воре в законе", известном в криминальных кругах как Коба Краснодарский.

- По данным следствия, обвиняемый с мая 2012 года в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии и причислял себя к категории "вор в законе". Согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям. Обвиняемый придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Следователи выяснили, что обвиняемый распространял свое влияние сразу на несколько регионов России - Краснодарский край, Республику Адыгея и Ростовскую область. Мужчина находился под стражей с апреля 2020 года. Теперь же следователи при поддержке оперативников краевых управлений МВД, ФСИН и ФСБ собрали достаточную доказательную базу, чтобы передать результаты суду.

Статья 210.1 УК РФ "Занятие высшего положения в преступной иерархии", по которой обвиняется Коба Краснодарский, была введена в 2019 году. По ней мужчине может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, Кобу Краснодарского задержали в начале апреля 2020 года. Это уже второй "вор в законе" на Кубани, который отправится под суд по новой статье. Первого - Дато Краснодарского - задержали летом 2019 года.