В Крыму рассказали, кто станет жертвой "деоккупации" полуострова

В Крыму предрекли тяжелые последствия для Украины от организованного ею форума "Крымская платформа", с помощью которого незалежная пытается сплотить мировое сообщество вокруг идеи "деоккупации полуострова".

Такой прогноз дал заместитель председателя Совмина Крыма, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

- История показывает, что жертвами подобных авантюр становятся прежде всего их авторы, - сказал Мурадов РИА Новости. - Сама идея "деоккупации" Крыма бумерангом ударит по тем, кто ее изобрел и будет пытаться реализовать. Это ящик Пандоры, и те, кто его бездумно открывает, накликают беду на голову своих собственных государств, многие из которых полны межнациональных и межконфессиональных противоречий, угрожающих их единству и внутреннему спокойствию.

При этом Георгий Мурадов акцентировал внимание на опасность "демонтажа всего позитивного, что еще сохранялось в международных отношениях, а сейчас методично уничтожается создателями нового очага напряженности" при активном участии сил НАТО.

Напомним, в саммите "Крымская платформа" примут участие 44 страны и международных организаций, которые в основном будут представлены руководителями второго и третьего ранга. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал форум "Крымская платформа" шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".