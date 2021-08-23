В ДТП под Саратовом погибла семья сотрудницы уральского министерства

Погибшая в ДТП Вольском районе Саратовской области 20 августа многодетная семья возвращалась с отдыха домой в Екатеринбург. Смертельные травмы получили Станислав и Галина Пухачевы, двое их сыновей и пожилая родственница. Тяжело ранена дочь супружеской четы - она находится в больнице.

Галина Николаевна была руководителем отдела ведения реестра в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. Эту информацию "РГ" подтвердила советник министра Юлия Вершецкая.

Напомним, днем 20 августа на 155 километре автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград недалеко от села Терса столкнулись два грузовика и Lada Largus. По данным саратовской ГИБДД, водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и врезался с одним из грузовиков, затем ВАЗ вынесло на встречную полосу, под удар второго большегруза.

Следственный комитет Саратовской области начал проверку по факту гибели пяти человек. Ход ее взяла на контроль ход межрайонная прокуратура.