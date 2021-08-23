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23.08.2021 09:38
Рубрика: Происшествия

В ДТП под Саратовом погибла семья сотрудницы уральского министерства

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Погибшая в ДТП Вольском районе Саратовской области 20 августа многодетная семья возвращалась с отдыха домой в Екатеринбург. Смертельные травмы получили Станислав и Галина Пухачевы, двое их сыновей и пожилая родственница. Тяжело ранена дочь супружеской четы - она находится в больнице.

В Ростовской области число жертв ДТП выросло до шести

Галина Николаевна была руководителем отдела ведения реестра в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области. Эту информацию "РГ" подтвердила советник министра Юлия Вершецкая.

Напомним, днем 20 августа на 155 километре автомобильной дороги Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград недалеко от села Терса столкнулись два грузовика и Lada Largus. По данным саратовской ГИБДД, водитель легковушки выезжал с прилегающей территории и врезался с одним из грузовиков, затем ВАЗ вынесло на встречную полосу, под удар второго большегруза.

Следственный комитет Саратовской области начал проверку по факту гибели пяти человек. Ход ее взяла на контроль ход межрайонная прокуратура.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Средняя Волга УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Саратовская область

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