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23.08.2021 05:59
Рубрика: Общество

"Роскосмос" отправит на МКС двух космических туристов после 2023 года

Два космических туриста могут отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на российском корабле "Союз" после 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заместителя генерального директора госкорпорации "Роскосмос" по международному сотрудничеству Сергея Савельева.

Фото: Космический центр "Южный"/"Роскосмос"
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По его словам, сейчас готовится подписание документов. Туристов планируют представить в октябре в ходе Астронавтического конгресса в ОАЭ. Отмечается, что среди них нет россиян.

Савельев уточнил, что туристы смогут полетать в космос после 2023 года, так как до этого корабли "Роскосмоса" расписаны. Новые кандидаты ведут переговоры непосредственно с российской стороной.

Ранее сообщалось, что компания Virgin Galactic объявила о продаже билетов в космос. Самый дешевый обойдется в 450 тысяч долларов США. Есть также "семейный пакет". Желающие отправиться на орбиту без попутчиков могут выкупить весь рейс. Ближайший полет запланирован на конец сентября.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Космический туризм

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