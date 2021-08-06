Virgin Galactic начала продавать билеты на космические рейсы

Компания Virgin Galactic объявила о продаже билетов в космос. Самый дешевый обойдется в 450 тысяч долларов США. Есть также "семейный пакет". Желающие отправиться на орбиту без попутчиков могут выпить весь рейс, пишет РИА Новости. Ближайший полет запланирован на конец сентября.

Напомним, 11 июля космолет Unity-22 с 70-летним миллиардером Ричардом Брэнсоном на борту достиг границы земной атмосферы и космоса на высоте почти 90 километров, после чего успешно приземлился на территории частного космодрома в американском штате Нью-Мехико. Вместе с Брэнсоном в космолете находились еще пять человек.

"Ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое", - поделился впечатлениями от полета Брэнсон.