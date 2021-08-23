Россия и Венгрия обсуждают снятие ограничений на поездки

Москва и Будапешт начали практическую проработку снятия ограничений на поездки для граждан России и Венгрии, заявил в понедельник МИД РФ в преддверии визита в Будапешт министра иностранных дел России Сергея Лаврова, он должен прибыть туда 24 августа.

Как сказано в заявлении МИД РФ, России и Венгрии "удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской двухкомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник V". Масштабы проводимой иммунизации населения позволили 10 июня текущего года возобновить регулярное авиасообщение и перейти к практической проработке вопроса о снятии ограничений на поездки всех категорий граждан двух стран в Россию и Венгрию".