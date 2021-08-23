Рост числа заправочных станций увеличит продажи электромобилей

Электромобили завоевывают мир и Россию в том числе. По данным аналитического агентства "Автостат", в последние нескольких лет рынок электромобилей в России - как первичный, так и вторичный - показывает рост.

Так, в прошлом году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, это соответственно на 60 и 95 процентов превышает показатели 2019-го. А за первые пять месяцев 2021-го в России куплено 2655 подержанных (плюс 81 процент) и 650 новых авто (рост в 7 раз) на электротяге.

Тем не менее, считают эксперты, экспансию электрокаров сдерживает неполноценность зарядной инфраструктуры. На всю столицу имеется лишь около 100 станций подзарядки для электромобилей. Через пару лет их количество должно вырасти до 600, но и это негусто. По логике электричеством, как и бензином, должна быть возможность заправиться на "каждом углу".

Еще один тормоз - длительность процесса зарядки. Потратить целый час у розетки против пяти минут на бензоколонке согласится не каждый: время - деньги. Так, исследование Калифорнийского университета показало, что в Калифорнии, самом "электрическом штате" США, каждый пятый владелец электрокара вернулся к машине с ДВС, потому что электромобиль заряжается очень медленно, до 8 часов.

В России эту проблему, надо сказать, понимают и пытаются решить. По данным минэкономразвития, к 2024 году в стране планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысячи "быстрых" зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч. В идеале, уверены эксперты, за одну секунду в аккумулятор должно поступать количество энергии, достаточное для пробега в один километр. То есть, иными словами, для 100 километров пути электромобиль должен заряжаться чуть более полутора минут.

Потратить целый час у розетки против пяти минут на бензоколонке согласится не каждый владелец электромобиля: время - деньги

Тем временем в столице проходит обкатку передвижная станция быстрой зарядки электромобилей. Она обеспечит заряд электрокара на 100 километров пути за 8 минут. Это далеко от идеала, но этот показатель пока является рекордным не только для России, но и всего мира. Впрочем, в мире существует несколько сервисов по выездной зарядке электромобилей, однако они работают по принципу пауэрбанка, то есть сами требуют подзарядки. Российская же разработка представляет мини-электростанцию, установленную на среднетоннажном грузовике. Станция генерирует энергию из СПГ (в перспективе предусмотрен вариант перехода на водород), хранит ее и дает возможность заряжаться другим автомобилям. По словам гендиректора компании-разработчика L-Charge Дмитрия Лашина, экспериментальная станция действует на базе дизельного грузовика, а вот промышленные образцы будут реализованы уже на электрическом шасси. И это станет логичным решением, так как появляется возможность использовать батарею электротягача.

8 миллиардов долларов составил объем мирового рынка зарядки электромобилей в 2020 году

"Умная система" позволяет автоматически контролировать работу всей зарядной станции, а также дает ей возможность "общаться" с автомобилем потребителя. В процессе перемещения электростанция заряжает внутреннюю батарею, а в момент зарядной сессии суммарная мощность электростанции и батареи направляются в подсоединенный автомобиль. Электрокары разные, на них установлены аккумуляторы разной емкости, поэтому нельзя их все заряжать с одной мощностью. То есть зарядка "спрашивает" машину, сколько та может принять энергии и с какой скоростью, затем выдает дозированно ровно столько, сколько машина потребителя готова взять. Smart-система гарантирует наиболее правильный уровень заряда для каждой машины", - объясняет Дмитрий Лашин.

Один киловатт от передвижной станции обойдется владельцу электромобиля в 14 рублей. За день мобильная зарядка вырабатывает 1440 кВт/ч энергии, достаточных, чтобы зарядить около 48 легковушек до 200 километров хода. Слово "около" поставлено неспроста: марок электрокаров сейчас предостаточно, на них установлены разные батареи, разные двигатели, к тому же на рынке еще не сложился стандарт, подобный тоннам условного топлива (т.у.т.) в энергетике.

Тестовая эксплуатация станции в одном из районов столицы позволит определить глубину спроса на мобильную услугу, оценить его территориальное распределение. Вполне возможно, что это ускорит переход на электротягу в Москве, а затем и в других городах.

На конец 2020 года в мире насчитывалось 7,6 миллиона электромобилей (при общем парке в 1,4 миллиарда). За год они проехали 150 миллиардов километров, потратив на это 30 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. По прогнозам, к 2040 году число электромобилей в мире вырастет до 420 миллионов, и они станут потреблять 1,6 триллиона Квт/ч электричества.