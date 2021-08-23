Сенатор: На дополнительные соцвыплаты понадобится около 500 млрд рублей

Поправки в законодательство, необходимые для начала анонсированных президентом РФ выплат пенсионерам и военнослужащим, будут рассмотрены в самом начале осенней сессии. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

На встрече с представителями партии "Единая Россия" 22 августа президент Владимир Путин заявил о том, что необходима дополнительная разовая выплата пенсионерам в размере 10 тысяч рублей в этом году​​​, а также военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

"Закон, который необходим для этих выплат, будет рассмотрен и принят в первые дни осенней сессии", - сказал Рязанский РИА Новости.

Сенатор пообещал, что Совфед оперативно рассмотрит документ.

"Если предварительно подсчитать, то на выплаты пенсионерам, в том числе военным, и на выплаты военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей", - добавил Валерий Рязанский.