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23.08.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Сенатор рассказал, когда могут начаться выплаты пенсионерам и военным

Текст: Ольга Игнатова
Выплаты пенсионерам и военным должны быть произведены до конца года, рассказал "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

- Я полагаю ,что пенсионерам выплата в 10 тысяч рублей будет произведена вместе с ежемесячной пенсией. Что касается выплат военнослужащим, то соответствующие распоряжения о начале и порядке выплат должны быть даны по линии министерства обороны, - уточнил сенатор.

Песков: Выплаты пенсионерам и военным не потребуют повышения налогов

По его словам, все решения могут быть приняты в течение сентября-октября. Как подчеркивает Рязанский, выплаты - важный инструмент социальной защиты людей с фиксированными доходами. "Я имею в виду прежде всего пенсионеров. Сегодня мы видим, что инфляция выше запланированной . И она, естественно, бьет по самым незащищенным слоям населения. Чтобы не допустить резкого снижения доходов, и важна данная выплата", - отметил сенатор.

Он добавил, что выплаты будут единоразовые. На последующую индексацию пенсий, запланированную на 1 января 2022 года, выплата пенсионерам не повлияет

На встрече с представителями партии "Единая Россия" 22 августа Владимир Путин заявил о том, что необходима дополнительная разовая выплата пенсионерам в размере десяти тысяч рублей в этом году, а также военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Совет Федерации

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