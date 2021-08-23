Свыше 320 единиц техники и вооружения на "Армии-2021" покажут в динамике

В понедельник, 23 августа, первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов рассказал о динамическом показе современного российского арсенала на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". После официального открытия форума его организовали для иностранных партнеров. Гостям представили главным образом экспортно-ориентированную продукцию военного назначения.

"Демонстрационная программа на полигоне Алабино будет представлена в виде отдельных тактических эпизодов по показу вооружения, военной и специальной техники видов и родов войск в перерывах проведения конкурса "Танковый биатлон". В ходе динамических показов будет задействовано более 320 единиц вооружении, военной и специальной техники из наличия Минобороны, а также образцы предприятий промышленности", - сообщил Цаликов.

По его словам, на широкоформатных экранах полигона Алабино и подмосковного парка "Патриот" будет организована трансляция открытых показов возможностей применения вооружения, военной и специальной техники с полигонов военных округов и выполнения учебных задач в Арктической зоне. А в многофункциональном огневом центре парка "Патриот" спланирована демонстрация возможностей современного и перспективного стрелкового оружия.