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23.08.2021 22:10
Рубрика: Экономика

Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян

Текст: Евгения Думанская

С января по июнь 2021 года Турцию посетили свыше 1,55 миллиона россиян - это больше, чем количество туристов из любой другой страны, сообщил турецкое Министерство культуры и туризма.

Фото: iStock
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Всего в стране за этот период времени побывали десять миллионов туристов. Россияне составили 15,4% от общего числа. На втором месте туристы из Германии - их было 1,26 миллиона, третья строка досталась украинцам - 1,11 миллиона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Авиасообщение между Россией и Турцией в этом году приостанавливалось примерно на два месяца из-за эпидситуации. В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона россиян, а годом ранее туристов было около шести миллионов.

Как стало известно, конкуренцию Турции могут составить страны Карибского бассейна. После открытия чартеров в Доминикану туры в эту страну стали сопоставимы по цене с отдыхом в Турции, а следом появились и аналогичные предложения на Кубе.

Экономика Туризм В мире Ближний Восток Турция

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