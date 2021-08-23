Турцию в 2021 году посетили более 1,5 миллиона россиян

С января по июнь 2021 года Турцию посетили свыше 1,55 миллиона россиян - это больше, чем количество туристов из любой другой страны, сообщил турецкое Министерство культуры и туризма.

Всего в стране за этот период времени побывали десять миллионов туристов. Россияне составили 15,4% от общего числа. На втором месте туристы из Германии - их было 1,26 миллиона, третья строка досталась украинцам - 1,11 миллиона, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Авиасообщение между Россией и Турцией в этом году приостанавливалось примерно на два месяца из-за эпидситуации. В прошлом году Турцию посетили 2,1 миллиона россиян, а годом ранее туристов было около шести миллионов.

Как стало известно, конкуренцию Турции могут составить страны Карибского бассейна. После открытия чартеров в Доминикану туры в эту страну стали сопоставимы по цене с отдыхом в Турции, а следом появились и аналогичные предложения на Кубе.