У кроссовера Geely Atlas с мягким гибридом появилась доступная версия

Geely Atlas Pro должен был появиться на российском рынке 2 августа, однако фактический старт продаж перенесли на неопределенный срок. В качестве своеобразной компенсации российским потребителям компания предложит новую, более доступную версию. К ранее анонсированным топ-версиям Flagship и Flagship+ добавится комплектация Luxury.

Оснащена она тем же полуторалитровым турбомотором мощностью 177 л.с. в паре с "роботом" 7DCT, полным приводом и мягким гибридом - системой, которая делает кроссовер уникальным на российском рынке. А вот части опций в новой версии не будет, что и обеспечит экономию в 100 тысяч рублей.

В Luxury не предусмотрены не только интеллектуальные помощники водителя, но и, например, функция закрывания задней двери кнопкой, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка. Плюс кроссовер будет чуть проще в плане отделки и декоративных элементов.

При этом у Geely Atlas Pro останутся светодиодная оптика, цифровая приборка, полный "зимний" пакет, аудиосистема с восемью динамиками, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, 6 подушек безопасности, датчики дождя и освещения, передние и задние датчики парковки, система кругового обзора и круиз-контроль.

Дилеры начали прием предварительных заказов с 23 августа. Цена такого автомобиля - 2 019 990 рублей. Flagship стоит 2 119 990 рублей, а Flagship+ с панорамной крышей - 2 184 990.

Добавим, что система "мягкого гибрида" 48V EMS работает с приводным стартер-генератором, конвертером и литий-ионной батареей. В компании обещают, что технология обеспечит тихий и плавный пуск, мягкое управление тягой, до 50 Нм крутящего момента дополнительно, компенсацию эффекта "турбоямы" и до 15% экономии топлива в совокупности с системой Start/Stop.