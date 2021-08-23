В Британии возникла нехватка водителей грузовиков

В Великобритании ощущается острая нехватка водителей грузовых автомобилей, пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung. Виной тому стал в том числе выход страны из Евросоюза, в результате которого остров вынуждены были покинуть почти 20 тысяч шоферов из других европейских стран.

Все это привело к серьезным сбоям с доставкой продовольствия в торговые точки страны. Многие крупные супермаркеты, сетует глава союза логистики Road Haulage Association Род Маккензи, вместо трех поставок в день теперь получают всего одну. Понятно, что в таких условиях полки магазинов уже неделями зияют пустотой. Параллельно затронуты экономические интересы бензозаправочных станций и производственных предприятий, которые должны сбывать свою продукцию - у них упал спрос.

С набором новых водителей тоже проблемы. Например, иностранцам необходимо пройти сложную и дорогостоящую процедуру оформления рабочей визы. Кроме того, чуть ли не каждый месяц тысячи пожилых шоферов уходят на пенсию, а с подготовкой молодых кадров не все ладно: из-за пандемии десятки тысяч экзаменов на получение прав были просто отменены или не состоялись.

По словам Маккензи, в целом в Британии на сегодня не хватает примерно 100 тысяч водителей. Выход он видит в том, чтобы правительство упростило и снизило расценки на выдачу краткосрочных виз коллегам из ЕС, а также увеличило ассигнования на подготовку подрастающего поколения. Пока же, говорит Маккензи, лондонское правительство призывает отечественные компании нанимать по возможности британцев.