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23.08.2021 07:15
Рубрика: Власть

В МИД заявили, что у России нет цели срочно создать альтернативу SWIFT

У России нет цели как можно быстрее создать альтернативную SWIFT систему. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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По его словам, это постоянная регулярная работа в рамках политики по укреплению финансовой самостоятельности, независимости платежей. Эта работа ведется уже достаточно давно и будет продолжаться, отметил дипломат в интервью РИА Новости.

Биричевский пояснил, что сейчас идет работа с партнерами. С кем-то из них процесс более продвинутый, с кем-то переговоры только начались. "Мы будем планомерно продолжать это делать. Эта работа постоянная, не стоит ожидать, что через год или через два она закончится".

Дипломат также подчеркнул, что угрозы отключения России от системы пока нет. Биричевский выразил мнение, что гипотетическое отключение - мера сугубо политическая, к ней никто не готов, и от этого все только проиграют.

Ранее деятель партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла заявил, что отключение России от платежной системы SWIFT нанесло бы ущерб европейской экономике. Он выразил надежду, что такие шаги не будут предприняты.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. К ней подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира.

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