В Минск прибыла группа ИКАО для расследования инцидента с рейсом Ryanair

Для расследования инцидента, произошедшего 23 мая с рейсом ирландской авиакомпании Ryanair, в белорусскую столицу прибыла группа ИКАО, подтвердили в министерстве транспорта и коммуникаций РБ.

В рабочем совещании с представителями ИКАО по расследованию фактов посадки самолета Boeing 737 в национальном аэропорту Минск в понедельник, 23 августа, принял участие министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, директор департамента Артем Сикорский, межведомственная комиссия, а также руководители авиационных организаций.

Отметив значимость международного транспарентного расследования, глава отраслевого министерства заверил партнеров, что белорусская сторона обеспечит доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента. "Необходимо сделать все, чтобы граждане наших стран, как и было раньше, могли свободно путешествовать в Евроазиатском регионе по удобным им маршрутам и на авиарейсах любых авиакомпаний", - заявил Авраменко.

Он выразил уверенность в том, что "только ради этого политика должна быть поставлена на второй план". При этом глава ведомства напомнил, что проверка Беларуси в 2017 году по вопросам авиационной безопасности показала, что принимаемые в стране меры более чем на 90 процентов соответствуют международным требованиям. А "департамент по авиации принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить авиационную безопасность в рамках взятых на себя 28 лет назад обязательств перед международным сообществом гражданской авиации и пассажирами", - сказал министр.

В свою очередь руководитель группы ИКАО Сильвен Лефойер подтвердил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности. "Благодаря предварительной работе мы смогли получить общую картину событий. Теперь нам нужно уточнить ряд фактов, а также собрать дополнительную информацию и материалы", - уточнил он задачу миссии, пояснив, что в план работы группы входят выезды в авиационные организации и встречи с профильным персоналом.

По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре, а итоговый документ представят к ноябрю текущего года, информирует БЕЛТА.