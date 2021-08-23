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Валентина Петренко, общественный и политический деятель, доктор педагогических наук:

Да, собрать ребенка в школу сегодня встанет в копеечку. Детская одежда стоит столько же, сколько и взрослая. А порой даже дороже. Казалось бы, ткани на нее расходуется меньше, а ценники просто кусаются. Особенно незадолго до 1 сентября.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Все дорожает в разы: и школьная форма, и канцтовары. На мой взгляд, государству стоит взять этот вопрос под свой контроль.

Каким образом? Первый возможный вариант: ввести субсидии для многодетных и малообеспеченных семей. Допустим, выпустить специальные "школьные" карты, на которые будут перечисляться деньги. Потратить их можно будет исключительно на форму и прочие школьные принадлежности.

Питание в школах для детей из льготных категорий семей у нас ведь дотируется. Почему бы не пойти дальше и не распространить льготы и на покупку формы, канцелярии? Мне кажется, это было бы весьма актуально.

Все мы прекрасно знаем, что наша страна нуждается в приросте населения. Демографическая проблема сейчас стоит очень остро. Поэтому всесторонняя государственная поддержка многодетных семей необходима, как воздух. Вероятно, это поможет хоть немного улучшить ситуацию.

Понятно, что немало бюджетных средств в последнее время расходуется на здравоохранение, в частности на борьбу с ковидом. Однако не стоит забывать и про социальные программы. Социальная политика также должна быть в приоритете у государства.

Другой возможный вариант - ввести дотации для производителей школьной формы. Но, правда, это сложноосуществимо. У нас нет единой школьной формы, единого образца, которая отшивалась бы по госзаказу на госпредприятиях. Пошивом занимаются коммерческие фирмы, основная задача которых - увеличение объемов продаж и, соответственно, прибыли. Любая из них в какой-то момент может выпустить партию одежды, которую назовет школьной формой. И с этим никак не поспоришь.

Еще раз повторю: единого образца же нет. В каждой отдельно взятой школе своя форма, своей расцветки, а уж фасоны вообще могут быть какие угодно.

Так вот, фирма, которая вдруг захочет однажды заняться пошивом формы, сможет претендовать на дотации. Ну а если таких производителей окажется слишком много? Всех дотировать - никаких средств не хватит.

Поэтому мне более предпочтительным кажется все же первый вариант - помощь многодетным и малообеспеченным семьям в приобретении школьной формы и канцелярских принадлежностей.

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