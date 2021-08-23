Владельцы УАЗов смогут следить за состоянием машины со смартфона

Компания УАЗ сообщила о том, что теперь "Патриот" и "Пикап" можно доукомплектовать фирменной системой "УАЗ Connect", базовая версия которой ранее была предложена только для корпоративных клиентов.

Оснастить телематическим комплексом можно автомобили "Пикап" и "Патриот", выпущенные после 1 декабря 2020 года и оснащённые автоматической коробкой передач. В будущем система появится и на внедорожниках с МКП.

"УАЗ Connect" с базовым функционалом позволяет дистанционно получать данные об автомобиле через приложение на смартфоне или планшете. Так, можно узнать техническое состояние машины, её местоположение с точностью до метра, уровень топлива, историю поездок, а также проанализировать стиль вождения.

В дальнейшем, как сообщили в компании, список возможностей "УАЗ Connect" расширится за счет получения данных о техническом состоянии автомобиля.

Активация системы не стоит ничего - нужно лишь скачать приложение и пройти регистрацию, а подключение расширенной версии обойдётся в 12 990 рублей, плюс подписка: на один, два или три года она обойдётся в 3500, 6300 и 8400 рублей соответственно.