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23 августа 2021 г.

Постановление губернатора Волгоградской области от 21 августа 2021 года № 582 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 4.22 следующего содержания:

"4.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", обеспечить исполнение указанного постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин



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