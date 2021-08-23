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Рубрика: Власть

Замглавы МИД: РФ не будет торопиться с признанием новых властей Афганистана

Россия не будет торопиться с исключением движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) из своего списка террористических организаций, как и с признанием новых властей Афганистана. Об этом РИА Новости рассказал замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. По его словам, в данных вопросах российская сторона будет ориентироваться на практические шаги талибов и соответствующие решения Совбеза ООН.

Фото: AFP
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Дипломат напомнил, что талибы заявили о завершении боевых действий, об амнистии правительственным чиновникам и афганцам, помогавшим военным США и НАТО. "Талибан" заявил о намерении соблюдать права женщин, а также подтвердил гарантии безопасности местных жителей и иностранных дипмиссий. Сыромолотов подчеркнул важность заверений движения талибов относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран.

Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители движения "Талибан" пока придерживаются своих заявлений об амнистии, окончании боевых действий и готовности к межафганскому диалогу. Он отметил начало контактов с бывшим президентом Афганистана Хамидом Карзаем, с руководителем Высшего совета по национальному примирению Абдуллой Аблуллой и "даже там на севере, в Панджшерском ущелье, где таджикские лидеры объявили, что продолжат противостоять талибам - даже первые сегодня сообщения были о том, что и с ними налажены контакты". По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, это принципиально важно для России с точки зрения безопасности ее центральноазиатских союзников.

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