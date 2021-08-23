Запад готов помочь афганским беженцам деньгами, но видеть их не хочет

Этим афганским беженцам удалось покинуть Кабул. Но Запад принимать их не торопится, во временных лагерях они могут провести годы. Фото: AP

При этом даже будущее тех, кому удается сесть на заветный борт, вызывает много вопросов. Главные виновники хаоса в Афганистане в лице США и их союзников своими заявлениями ясно дали понять, что сочувствуют афганцам, бегущим от талибов, и планируют принять часть беженцев, но сейчас же распахнуть перед ними двери не готовы. Да, западный мир пустил слезу над кадрами афганцев, которые на ходу цепляются за шасси взлетающих самолетов или, отчаявшись самим попасть в аэропорт, перебрасывают через заборы с колючей проволокой хотя бы своих детей. Но наплыв мигрантов за последнее десятилетие создал множество проблем странам Европы, спровоцировав рост националистических настроений, особенно усилившихся с приходом пандемии.

Из тех, кто покинул Афганистан, примерно 7 тысяч сделали это на американских военно-транспортных самолетах, остальных понемногу вывозили самолеты из Великобритании, Германии, Италии, Турции, Франции, Чехии и других стран - союзниц США. Но летят эти самолеты не в Америку или Европу, а приземляются в Дохе, Исламабаде и Ташкенте. Пока что схема следующая: до выдачи виз в конечную страну назначения афганцы попадают во временные лагеря в Албании, Северной Македонии, Катаре, Уганде и других странах.

В этих временных лагерях беженцы могут застрять на годы, а определять в принимающие страны их будут только после тщательной проверки.

Например, Великобритания объявила, что примет до 20 тысяч афганцев, но будет пускать не больше 5 тысяч человек в год.

Таджикистан в июле заявил о готовности принять у себя 100 тысяч человек, но, вероятно, речь идет в первую очередь об афганских таджиках, многие из которых сейчас воюют с талибами в Панджшерском ущелье.

США пообещали принять у себя до 10 тысяч сотрудничавших с ними афганцев, но, как заявил президент Джозеф Байден, сделают это только после тщательной проверки биографии каждого из кандидатов на связи с экстремистами. А проверять есть что - как выяснилось, США выдавали по программе специальных иммиграционных виз (SIV) обезличенные визы без имени или номера, что позволило афганцам, получившим такие документы, делать копии и рассылать их другим соотечественникам, не имеющим никакого отношения к работе на силы международной коалиции в Афганистане. Таким образом, предстоит долго выяснять, кому из покинувших Афганистан реально угрожают талибы, а кто просто хочет получить соцпособие или, того хуже, едет создавать за рубежом террористические ячейки.

Определенные обязательства по приему беженцев готовы взять на себя Германия, Греция, Испания, Канада, Нидерланды, Италия и Франция.

Но единства нет ни в Европе, ни даже в руководстве Евросоюза. Австрия, Дания и Швеция категорически отказываются впускать афганских беженцев. "Австрия не будет принимать мигрантов, попытавшись сосредоточиться на оказании помощи уже прибывшим", - заявил канцлер страны Себастьян Курц.

Очень многие беженцы, по данным УВКБ ООН, хотели бы попасть в Турцию. Вот только президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и большинство населения страны, в которой уже около пяти миллионов мигрантов (из них 300 тысяч афганцев), тоже против. "Турция не может быть складом беженцев для Европы", - заявил Эрдоган. Анкара подкрепляет свои планы делом, построив стену на границе с Ираном для пресечения потока беженцев.

Тем временем

Движение "Талибан" (запрещено в РФ. - Прим. "РГ") заявило накануне, что окружило в районе Панджшерского ущелья отряды своих противников под предводительством бывшего первого вице-президента Афганистана Амруллы Салеха и Ахмада Шаха Масуда-младшего. При этом талибы подчеркнули, что пытаются решить ситуацию мирно и готовы к переговорам. Днем ранее талибы отвели сопротивлению 4 часа на капитуляцию, но ультиматум был отвергнут.

Что касается нового правительства Афганистана, то официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил, что "нового правительства в Афганистане не будет до тех пор, пока последний американский солдат не покинет страну". Представитель "Талибана" пригрозил "последствиями" для США, если их войска останутся в горной стране после 31 августа, назвав эту дату "красной линией". "Если они (США и Великобритания) собираются продлить оккупацию, последует реакция", - приводит его слова телеканал Sky News.

Президент США Джозеф Байден при этом допустил, что работа по эвакуации из Афганистана, а значит, и военное присутствие американцев, могут продлиться и после 31 августа - даты, к которой его администрация обещала завершить вывод войск. На продлении военного присутствия, по слухам в прессе, собирается настаивать британский премьер Борис Джонсон.