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24.08.2021 02:50
Рубрика: В мире

Al-Arabiya: В руки талибов попала американская военная техника

Запрещенное в России радикальное движение "Талибан" захватило несколько американских самолетов и военных вертолетов. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.

Фото: AFP
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В Пентагоне заявили, что талибы не смогут использовать технику, так как у них нет пилотов. Техническое обслуживание также недоступно, добавили в военном ведомстве. При этом подчеркивается, что до завершения процесса эвакуации преждевременно говорить о проведении спецопераций, включая удары по военным складам.

Днем ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане "величайшим военным унижением в истории Соединенных Штатов". По словам политика, нынешняя администрация оставила в Афганистане оборудования на 83 миллиарда долларов, военные базы и дорогостоящее здание посольства.

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