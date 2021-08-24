Автопроизводителям временно разрешили выпуск машин без "тревожной кнопки"

Автопроизводители в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) освобождены от обязанности устанавливать во вновь выпущенные автомобили SOS-комплекс ЭРА-ГЛОНАСС, так постановила Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Напомним, в ЕАЭС входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения. ЕЭК - это регулирующий орган Союза. Послабление введено решением Коллегии Комиссии от 17 августа 2021 г. № 101, действует до 31 декабря 2021 года и связано оно с глобальным дефицитом электронных чипов.

Документ касается только тех автомобилей, которые выпускаются на заводах в России и других странах ЕАЭС, т.е. импортируемые из стран дальнего зарубежья новые машины по-прежнему обязаны иметь систему ЭРА-ГЛОНАСС.

Выпущенные в период послабления экземпляры обязаны быть дооснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС позднее - до 30 июня 2022-го. Автопроизводители сделают это через механизм массового отзыва машин, при этом в ПТС внесут специальную пометку.

"Необходимость установления переходных положений вызвана дефицитом используемых при производстве устройств или систем вызова экстренных оперативных служб полупроводников, что создает риски вынужденного простоя крупнейших автопроизводителей Союза", - пояснил заместитель директора департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Виген Енокян.

Документ касается машин классов M1, M2, M3, N1, N2 и N3 - это легковушки, автобусы, грузовики.

ЭРА-ГЛОНАСС была введена в эксплуатацию 1 января 2015-го. Система автоматически или нажатием кнопки сообщает о ДТП в экстренные оперативные службы. Все вновь вводимые в обращение автомобили обязаны иметь ЭРА-ГЛОНАСС с 1 января 2017 года.

Ранее до 3 декабря 2022 года был продлен временный порядок ввоза в Россию жителями Дальневосточного федерального округа (ДФО) подержанных праворульных автомобилей без установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.