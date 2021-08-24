Цена акций "Газпрома" обновила максимум лета 2008 года

Стоимость акций "Газпрома" в моменте превысила 300 рублей за одну бумагу, следует из данных Московской биржи.

Последний раз акции компании стоили так дорого летом 2008 года.

Так, в ходе торгов цена одной обыкновенной акции на 10:23 мск достигала 301 рубля. В 10:30 мск рост замедлился, а акции торговались по 299,5 рубля за бумагу.

Рост стоимости связан с ожиданиями запуска газопровода "Северный поток-2". Ранее из данных глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic стало известно, что судно "Фортуна" завершило работы в водах Дании и 21 августа пересекло морскую границу с Германией.

В конце июля компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщила, что газопровод построен на 99%. В компании отметили, что трубоукладчик "Академик Черский" полностью выполнил свой объем работ.

Напомним, проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.