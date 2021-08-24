Новости

Путин: У России есть эффективные возможности обеспечить свою безопасность 18:33
Рабочий погиб при обрыве троса люльки на улице 800-летия Москвы 18:24
Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя 18:24
В ПФР объяснили, как получать пенсию тем, кто живет за границей 18:23
Штат Нью-Йорк впервые возглавила женщина 18:14
Путин: Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Афганистане 18:12
Регионы получат еще 24 млрд рублей на лесоохрану 18:07
Собянин: Миллион москвичей подали заявление на участие в онлайн-голосовании 18:05
Путин поддержал идею продлить мораторий на проверки малого бизнеса на 2022 год 17:56
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 17:55
Путин поручил подготовить программу поддержки занятости среди инвалидов 17:53
Путин внесет свои предложения в программу ЕР 17:48
Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа 17:47
Талибы запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа 17:41
В ПФР напомнили о новом виде "детской" социальной пенсии 17:38
Во Франции найден самый большой клад артефактов бронзового века 17:38
В Москве начался съезд "Единой России" 17:35
Начальник штаба ОДКБ обсудил военные новинки с коллегами на "Армии-2021" 17:35
В Реутове задержана санитарка, издевавшаяся над стариками 17:30
В России разрабатывают антитела для борьбы со всеми штаммами коронавируса 17:20
Захарова: Участие в "Крымской платформе" - посягательство на целостность РФ 17:14
Промес и Мозес восстановились после травм 17:08
У вожатых детского лагеря под Ярославлем нашли COVID-19 16:52
Патрушев: Запад может строить лишь нежизнеспособные режимы, как в Афганистане 16:46
Житель Ирландии обнаружил кольчугу времен норманнского вторжения 16:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
13 премьер недели по ТВ и в Сети с 23 по 29 августа
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
Ожидает ли рынок автотоплива перенастройка из-за роста цен на АЗС
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
С 1 сентября рассчитывать больничный будут по-новому
24.08.2021 17:47
Рубрика: Общество

Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа

Текст: Евгения Думанская
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Центр имени Чумакова испытал на животных комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа, рассказал глава учреждения Айдар Ишмухаметов.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
В РФ разрабатывают антитела для борьбы со всеми штаммами коронавируса

Новый препарат сочетает в себе вакцину "КовиВак", которая представляет из себя инактивированный вирус, и вакцину от гриппа. Как рассказал Ишмухаметов, удалось успешно провести иммунизацию животных, и результат оказался положительным.

"Мы можем сказать, что на сегодняшний день на основе существующей животной модели комбинация в одном препарате двух этих вакцин, двух направлений, имеют, безусловно, перспективу, безусловный положительный эффект", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".

Как добавил ученый, сейчас не ведутся исследования о возможности комбинации "КовиВака" с другими вакцинами от коронавируса, и для таких исследований необходимы отдельные разрешения. Сейчас "КовиВак" находится на III фазе клинических исследований, препарат был зарегистрирован в июне и уже используется для вакцинации.

Также Ишмухаметов рассказал, что "КовиВак" планируется модифицировать для борьбы с новыми штаммами. В распоряжении исследователей есть выделенный вариант "дельта", который используют для этой цели.

Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин: Вакцинация - главное оружие от COVID, но принуждать к ней нельзя
Лавров: Москва не хочет видеть американских военных в Центральной Азии
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса
Собянин предложил отменить масочный режим для учителей на уроках
СК расследует исчезновение детей в Тюмени, где нашли убитой школьницу
Мужчины получили право на общение с внебрачными детьми
Как избежать катастрофического для людей изменения климата на планете