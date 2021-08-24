Центр Чумакова испытывает комбинированную вакцину от COVID и гриппа

Центр имени Чумакова испытал на животных комбинированную вакцину от коронавируса и гриппа, рассказал глава учреждения Айдар Ишмухаметов.

Новый препарат сочетает в себе вакцину "КовиВак", которая представляет из себя инактивированный вирус, и вакцину от гриппа. Как рассказал Ишмухаметов, удалось успешно провести иммунизацию животных, и результат оказался положительным.

"Мы можем сказать, что на сегодняшний день на основе существующей животной модели комбинация в одном препарате двух этих вакцин, двух направлений, имеют, безусловно, перспективу, безусловный положительный эффект", - сказал Ишмухаметов в эфире телеканала "Россия 24".

Как добавил ученый, сейчас не ведутся исследования о возможности комбинации "КовиВака" с другими вакцинами от коронавируса, и для таких исследований необходимы отдельные разрешения. Сейчас "КовиВак" находится на III фазе клинических исследований, препарат был зарегистрирован в июне и уже используется для вакцинации.

Также Ишмухаметов рассказал, что "КовиВак" планируется модифицировать для борьбы с новыми штаммами. В распоряжении исследователей есть выделенный вариант "дельта", который используют для этой цели.