Центр Чумакова модифицирует вакцину "Ковивак" под новые штаммы коронавируса

Центр Чумакова усовершенствует свою вакцину от коронавируса "Ковивак" под новые штаммы, в том числе для более эффективной защиты против штамма "дельта", сообщил генеральный директор научного центра Айдар Ишмухаметов.

Ученый пояснил, что в распоряжении специалистов центра есть выделенный штамм "дельта", который будет использован для модификации вакцины.

Кроме того, сообщил Айдар Ишмухаметов, планируется с октября этого года увеличить объем производства вакцины "Ковивак" в два раза, до 2,5 млн доз в месяц. "С октября мы сможем рассчитывать минимум на удвоение производства, до 2,5 млн доз в месяц. Это будет ясно в конце сентября", - сказал он в интервью "России 24".