Чижов: США вряд ли удастся вывести войска из Афганистана до конца месяца

Если судить по тому хаосу, который развернулся в аэропорту Кабула, Соединенным Штатам вряд ли удастся вывести свои войска из Афганистана до конца месяца. Такое мнение высказал постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
Он отметил, что последние действия США в Афганистане не вызывают какой-либо положительной реакции со стороны западных союзников Белого дома в Европе. "Судя по хаосу, который творится в Кабуле, США будет сложно окончательно вывести контингент до 31 августа", - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".
При этом постпред РФ отметил, что нельзя говорить о новой миграционной угрозе в свете последних событий внутри Афганистана. "Я бы не сказал, что речь идет об угрозе нового миграционного кризиса", - заявил российский дипломат.