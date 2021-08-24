Чижов: США вряд ли удастся вывести войска из Афганистана до конца месяца

Он отметил, что последние действия США в Афганистане не вызывают какой-либо положительной реакции со стороны западных союзников Белого дома в Европе. "Судя по хаосу, который творится в Кабуле, США будет сложно окончательно вывести контингент до 31 августа", - заявил Чижов в эфире телеканала "Россия 24".

При этом постпред РФ отметил, что нельзя говорить о новой миграционной угрозе в свете последних событий внутри Афганистана. "Я бы не сказал, что речь идет об угрозе нового миграционного кризиса", - заявил российский дипломат.