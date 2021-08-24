Глава МИД России прибыл с рабочим визитом в Венгрию

Глава МИД России Сергей Лавров вечером 23 августа прибыл в Венгрию. В аэропорту его встретили замглавы и статс-секретарь МИД Венгрии.

В ходе рабочей поездки министр выступит перед участниками совещания венгерских послов, постоянных представителей при международных организациях.

Также запланирована встреча с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Сергей Лавров и Петер Сийярто обсудят международную проблематику, включая борьбу с пандемией, отношения России с ЕС и НАТО, ситуацию на Украине и в Нагорном Карабахе.

В ходе европейского турне глава внешнеполитического ведомства России посетит также Австрию и Италию.

Ранее сообщалось, что Москва и Будапешт обсуждают снятие введенных из-за коронавируса ограничений на поездки всех категорий граждан России и Венгрии. В МИД РФ подчеркнули, что "удалось оперативно отработать алгоритм взаимодействия по такому насущному вопросу, как поставка в Венгрию российской вакцины "Спутник V".