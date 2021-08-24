Huawei MateBook созданы для удаленной работы

Пять лет назад на рынок вышли первые ноутбуки Huawei - их представили на Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Компания предложила пользователям устройства с привлекательным сочетанием цены и качества (а это, судя по опросам, важнее всего для большинства пользователей) и внедрила в них новые технологии, делающие работу более удобной.

Имея многолетний опыт на рынке смартфонов, Huawei постаралась наделить их преимуществами ноутбуки: незаметными рамками вокруг экрана, тонким корпусом, сканером отпечатка пальца в кнопке питания, быстрой зарядкой. Так на рынке впервые появились устройства, с которыми работа на ходу и дома перешла на новый уровень.

Согласно недавнему опросу пользователей устройств Huawei, примерно две трети специалистов мечтают вести свою деятельность вне офиса. И лишь восемь процентов по-прежнему не представляют себе жизни без офлайн-общения с коллегами. Людей, которые хотят работать вне офиса, стало больше не только из-за вынужденной "удаленки": просто появилось новое поколение пользователей, которые хотят иметь оплачиваемую работу, трудиться интересно и в удовольствие. Cовмещать это как раз помогают инновации в сфере технологий.

В режиме онлайн можно не только работать, но и учиться: многие университеты мира позволяют получать полноценное образование через интернет (с выдачей диплома) и бесплатно выкладывают во Всемирную сеть учебные материалы. Курсы изучения новых языков программирования, видеомонтажа и других востребованных навыков тоже можно проходить дома, и нужен для этого только ноутбук с мышкой.

Однако не каждый ноутбук удовлетворяет современным требованиям, которые к тому же постоянно растут. Молодые пользователи ценят в своем электронном помощнике мощный процессор, большой объем оперативной памяти и жесткого диска, производительную видеокарту и небольшой вес.

Чтобы будущий покупатель не потерялся в многообразии моделей, Huawei создал гид по серии MateBook, в котором очень просто ориентироваться.

Учиться просто

Студенты, которые ищут ноутбук для учебы, наверняка выберут модель MateBook D 15, обновленную в 2021 году. Большой дисплей имеет диагональ 15,6 дюйма и разрешение 1920x1080 пикселей, что важно для четкой картинки. IPS-матрица обеспечивает широкий угол обзора 178 градусов (на ноутбуке можно смотреть кино большой компанией) и точную цветопередачу.

Процессор Intel Core i5 десятого или одиннадцатого поколения легко справляется с большинством задач. Можно смело открывать множество вкладок в браузере, текстовый редактор, видеоплеер и мессенджер - Huawei MateBook D 15 все это "потянет", потому что в ноутбуке установлено 8 или даже 16 гигабайт оперативной памяти в зависимости от комплектации. Скоростного SSD-накопителя на 256 или 512 гигабайт вполне хватает для установки большинства необходимых приложений и хранения других данных (тем более, что музыку и кино все давно слушают и смотрят онлайн в Сети).

Благодаря трем портам USB, одному USB-C и одному HDMI к Huawei MateBook D 15 можно подключить практически любые дополнительные устройства, причем одновременно - включая гарнитуру из наушников и микрофона.

Отдельного внимания заслуживает встроенный в кнопку питания сканер отпечатка пальца - пароль для входа в систему вводить не нужно. А камера для видеоконференций встроена не в "глазок" над экраном, а спрятана среди клавиш. При желании ее можно закрыть - эту опцию оценят те, кто беспокоится о своей конфиденциальности. Дисплей благодаря такому решению удалось увеличить, сделав рамки вокруг более тонкими.

Еще одна приятная опция - к ноутбуку можно в одно касание подключить фирменный смартфон, чтобы получить на широком экране проекцию мобильных приложений, быстро перенести файлы из памяти телефона и даже принять звонок.

Стоимость Huawei MateBook D 15 начинается от 42 990 рублей.

Работать удобно

Модель MateBook 14 2021 подходит молодым специалистам, кто уже начал самостоятельно зарабатывать, но еще не готов тратить деньги на флагманскую модель. 14-дюймовый экран с разрешением сверхвысокой четкости 2160x1440 пикселей может быть сенсорным (такую возможность предлагают некоторые модификации), имеет тонкие рамки, точную цветопередачу и угол обзора 178 градусов. Специальная технология снижения синего света TÜV Rheinland нейтрализует нагрузку на глаза - пользоваться ноутбуком можно долго без вреда для зрения.

Сенсорный экран превращает ноутбук в планшет - зачастую это гораздо удобнее, чем пользоваться тачпадом или мышью. Например, надпись с картинки на экране можно быстро перевести в текст при помощи простого жеста пальцами.

Статус крепкой "рабочей лошадки" ноутбуку помогает заполучить новейший процессор одиннадцатого поколения Intel Core i5 или Core i7, работающий в тандеме с 16 гигабайтами оперативной памяти. Такого сочетания хватит не только для офисных задач, но и для производительных игр, работы с графикой.

Благодаря емкому аккумулятору на 56 ватт-часов Huawei MateBook 14 2021 проработает без подзарядки весь день и даже больше - до 11 часов. Кстати, батарея позволяет быстро пополнить заряд - 15 минут подзаряда обеспечат дополнительные два часа работы.

Заряжать адаптером от ноутбука можно и смартфоны, и любые другие устройства с USB-C, а сам ноутбук оборудован двумя портами USB, одним USB-C, одним HDMI и 3,5-мм разъемом для наушников или микрофона.

К Huawei MateBook 14 2021 можно также подключать смартфон - это делается простым прикосновением к сенсорной панели, никаких паролей вводить не нужно. Как и в младшей модели, здесь присутствуют встроенная в клавиатуру камера и сканер отпечатка пальца в кнопке питания. Приятная опция - адаптер для беспроводных сетей поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 6 с более высокой скоростью и стабильным соединением.

Этот ноутбук подойдет тем, кто много путешествует и ездит в командировки, и кому важны малый вес (менее полутора килограммов) и высокая скорость. Стоимость Huawei MateBook 14 2021 стартует от 84990 рублей.

Максимум производительности

Ноутбук Huawei MateBook X Pro - рекордсмен линейки и по компактности, и по мощности, и по технологичности. Это девайс для профессионалов и любителей свежих трендов. При диагонали экрана 13,9 дюйма он имеет разрешение 3000x2000, обеспечивающее максимальную четкость при минимально тонких рамках. Вес модели составляет 1,33 килограмма, а максимальная толщина корпуса - менее полутора сантиметров.

Экран сделан сенсорным, чтобы легко прокручивать, выделять объекты и увеличивать или уменьшать изображение, быстро делать скриншоты.

Для максимальной скорости создатели ноутбука установили в него процессор Intel Core i7, 16 гигабайт оперативной памяти и быстрый SSD-диск емкостью до одного терабайта. Разработчики утверждают, что такой набор "железа" обеспечит и многозадачность, и плавность графики и позволит играть в требовательные игры. Кстати, насчет игр - благодаря новой системе охлаждения с двумя вентиляторами Shark Fin ноутбук не шумит, а также практически не нагревается даже при выполнении самых тяжелых задач.

Как и в других моделях линейки, в Huawei MateBook X Pro есть необходимые порты для подключения периферийных устройств (два USB-C, DisplayPort и разъем для наушников), а также сканер отпечатка пальца и спрятавшаяся среди клавиш камера для видеосвязи. Приятная опция: тачпад поддерживает тактильную обратную связь, слегка вибрируя при работе с объектами на экране, а полноразмерная клавиатура снабжена подсветкой для удобного набора в темноте.

Емкий аккумулятор обеспечивает ноутбуку до 11 часов без подзарядки. Восполнить заряд можно всего за полчаса. Сетевым адаптером можно заряжать и сам ноутбук, и планшеты, и смартфоны.

К слову, смартфон Huawei также легко соединяется с ноутбуком, позволяя запускать приложения, скачивать файлы, обрабатывать их без необходимости копирования и совершать звонки. Система микрофонов улавливает голос владельца на расстоянии до пяти метров и фильтрует шум - сидеть перед ноутбуком во время разговора не обязательно.

Эта профессиональная модель доступна в двух цветах - космическом сером и изумрудно-зеленом. Стоимость Huawei MateBook X Pro начинается от 125 990 рублей.