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24.08.2021 15:40
Рубрика: Общество

Инфекционист оценил открытие антитела, защищающего от всех штаммов ковида

Текст: Евгения Думанская

Антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса, может стать основой для создания лекарства и модификации вакцины, рассказал инфекционист Евгений Тимаков.

Фото: EPA
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Ранее американские ученые сообщили об открытии антитела, которое способно предотвращать заражение всеми известными вариантами COVID-19, включая редкие мутации. Эксперимент провели на грызунах.

Тимаков отметил, что необходимо провести исследования, однако, если такое специфическое антитело действительно существует, то ученые смогут создать лекарство от коронавируса.

"Можно будет создать лекарство, сделать моноклональные антитела, которые будут синтезировать другие животные, другие организмы, и вводить его в виде лекарства", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, открытие можно использовать для модификации вакцин, чтобы в организме человека вырабатывалось больше именно таких антител. Как добавил специалист, делать вакцину на основе только этих антител нет смысла, так как вирус может продолжить меняться, и самый лучший вариант - чтобы после вакцинации у человека вырабатывались разные типы антител.

Сейчас в мире есть ряд вакцин разного принципа действия, в том числе, четыре препарата зарегистрировала Россия. Лекарства или специфического метода лечения коронавируса не существует.

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