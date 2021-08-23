Ученые нашли антитело, защищающее от всех штаммов коронавируса

Американские ученые обнаружили антитело, способное нейтрализовать все известные мутации коронавируса. Исследование опубликовано на сайте Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе.

Всего ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение исходным вариантом SARS-CoV-2 в чашке Петри. Затем девять самых мощных нейтрализующих частиц протестировали на грызунах.

В результате выяснилось, что SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса - "альфа", "бета", "гамма", "дельта", "каппа", "йота", - а также редкими мутациями.

"Это антитело обладает одновременно высокой нейтрализующей способностью (очень хорошо работает при низких концентрациях), так и широко нейтрализующей (работает против всех вариантов)", - отметил один из авторов работы Майкл С. Даймонд, который также является профессором молекулярной микробиологии, патологии и иммунологии.

Ранее австрийские ученые выяснили, что появление и распространение новых штаммов вируса спровоцировала отмена ограничений, введенных во многих странах во время пандемии COVID-19. Модель, построенная учеными, показала, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).

Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка), "гамма" (Бразилия) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволят соблюдение санитарных мер и вакцинация.