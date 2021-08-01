Ученые назвали причины появления новых штаммов коронавируса

Отмена ограничений, введенных во многих странах во время пандемии COVID-19, спровоцировала появление и распространение новых штаммов вируса. Об этом говорится в исследовании австрийских ученых, которое опубликовано в журнале Scientific Report.

Модель, построенная учеными, показала, что риск появления мутаций зависит от двух факторов: доли вакцинированного населения и порогового числа инфицированных. В результате вычислений исследователи пришли к выводу, что необходимо сделать прививку большинству населения (как минимум 60%).

"Задержки с вакцинацией в одних странах по сравнению с другими сделают глобальное появление вакцинорезистентного штамма более вероятным. Без глобальной координации штаммы, устойчивые к вакцинам, могут быть устранены в некоторых популяциях, но сохранятся в других.

Таким образом, могут потребоваться действительно глобальные усилия по вакцинации, чтобы снизить вероятность глобального распространения устойчивого штамма", - говорится в материале.

Ученые также отметили необходимость соблюдения санитарных мер - социальной дистанции и масочного режима. При этом рекомендации сохраняются и после вакцинации.

Всемирная организация здравоохранения внесла в список "вызывающих озабоченность" четыре мутации SARS-CoV-2: "альфа" (изначально был выявлен в Великобритании), "бета" (Южная Африка), "гамма" (Бразилия) и "дельта" (Индия). При этом последний продолжает мутировать.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что две трети случаев COVID-19 в России приходятся на "дельта"-штамм. По ее словам, снизить частоту мутаций позволят соблюдение санитарных мер и вакцинация.