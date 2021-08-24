Медведев призвал поставить точку в вопросе газификации

В вопросе газификации населенных пунктов надо поставить точку, заявил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на предвыборном съезде партии во вторник.

"Одна из идей, которую сейчас обозначил Владимир Владимирович Путин - это идея про газификацию до дома, до забора, как он сказал. Действительно, в этой теме мы должны поставить точку так, чтобы граждане нашей страны имели не худшие условия газоснабжения по сравнению с нашими соседями", - сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном подведении газа к земельным участкам 11 июня. К 2023 году этой возможностью смогут воспользоваться 60% из возможных 4 миллионов домовладений, которые попадают под "социальную" газификацию.