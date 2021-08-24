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24.08.2021 07:47
Рубрика: В мире

МИД РФ: Россия может обойтись без транзита газа через территорию Украины

Если по каким-либо причинам Украина не захочет пропускать российский газ через свою территорию, Россия сможет обойтись без нее. Но пока речь об этом не идет, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский (цитата по РИА Новости).

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Цена газа в Европе упала после новостей о запуске "Северного потока-2"

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Москва исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной даже после ухода Ангелы Меркель с поста канцлера ФРГ. "Мы делаем это сейчас и будем делать это дальше", - сказал политик. По его словам, пока рано говорить, что будет после 2024 года. Все зависит от партнеров в Европе, сколько "голубого топлива" понадобится им в будущем. Но объемы потребления растут.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через Украину, но должны понять, на какой сроки и в каком объеме", - заявил российский лидер. В любом случае, это вопрос коммерческого характера, добавил президент.

В мире экс-СССР Украина Экономика Отрасли Нефть и газ Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Президент Переговоры с Украиной по газу Отношения России и Украины

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