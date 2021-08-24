МИД Украины опроверг слова замминистра об угнанном из Кабула самолете

Министерство иностранных дел Украины опровергло слова собственного замминистра Евгения Енина о том, что неизвестные угнали из аэропорта Кабула украинский самолет. Напомним, ранее в эфире "Общественного радио" Енин сообщил, что предназначавшийся для эвакуации украинцев из Афганистана лайнер был угнан и улетел в Иран с неизвестными людьми на борту. "Во вторник у нас фактически украли самолет", - заявил замминистра.

Тем не менее, пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сегодня опроверг эту информацию, заявив, что все самолеты благополучно вернулись на Украину.

"Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо еще нет. Информация о "захваченном самолете", которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности", - приводит слова Николенко агентство "РБК-Украина".

Николенко объяснил заявление Енина об угнанном самолете "беспрецедентными трудностями, с которыми связана эвакуация из Афганистана". "Должны понимать, что ситуация в аэропорту приближена к хаосу, многие люди пытаются зацепиться хотя бы за какую-то возможность покинуть страну. Нужно было обеспечить, чтобы необходимые люди сели на необходимый самолет в безопасных условиях, и дальше безопасно вернулись домой", - заявил пресс-секретарь украинского МИД.