Минюст: Еврокомиссия заплатила телеканалу "Дождь" более 130 тысяч евро

В Министерстве юстиции России разъяснили, какие основания были применены для включения телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Отмечается, что такое решение Минюстом России было принято 20 августа 2021 года "на основании документов, поступивших от органов государственной власти".

"В частности, поступили сведения из Роскомнадзора, согласно которым указанный телеканал ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. В рамках заключенного договора ООО "Телеканал Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) более 130 тысяч евро", - сообщили в Минюсте, уточнив, что европейцы платили "за освещение отношений между ЕС и Россией".

Кроме того, продолжили в юридическом ведомстве, Росфинмониторинг установил получение средств из-за рубежа на счета телеканала, которое прошло "опосредованно через российские фонды".

В Минюсте обращают внимание, что "Дождь" систематически "осуществляет распространение материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и получает при этом иностранное финансирование". Так Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года были выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании "tvrain.ru" и телеканалом "Дождь" материалов СМИ-иноагентов "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Телеканал Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", SIA "Medusa Project", "VTimes.io" и других.

"Согласно статье 6 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" российское юрлицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иноагента. Если получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников", - пояснили в Министерстве юстиции России.

Минюст России, таким образом, принимая решение о включении указанного телеканала в реестр, действовал "в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке".