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24.08.2021 19:17
Рубрика: Власть

Минюст: Еврокомиссия заплатила телеканалу "Дождь" более 130 тысяч евро

Текст: Иван Петров

В Министерстве юстиции России разъяснили, какие основания были применены для включения телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Отмечается, что такое решение Минюстом России было принято 20 августа 2021 года "на основании документов, поступивших от органов государственной власти".

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"В частности, поступили сведения из Роскомнадзора, согласно которым указанный телеканал ежеквартально представляет уведомления о получении средств из иностранных источников. В рамках заключенного договора ООО "Телеканал Дождь" получил от Европейского союза в лице Европейской Комиссии (Брюссель, Бельгия) более 130 тысяч евро", - сообщили в Минюсте, уточнив, что европейцы платили "за освещение отношений между ЕС и Россией".

Кроме того, продолжили в юридическом ведомстве, Росфинмониторинг установил получение средств из-за рубежа на счета телеканала, которое прошло "опосредованно через российские фонды".

В Минюсте обращают внимание, что "Дождь" систематически "осуществляет распространение материалов иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, и получает при этом иностранное финансирование". Так Роскомнадзором за период с июля 2020 года по июль 2021 года были выявлены факты распространения и цитирования в сетевом издании "tvrain.ru" и телеканалом "Дождь" материалов СМИ-иноагентов "Голос Америки", "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Телеканал Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)", "Сибирь.Реалии", "Север.Реалии", SIA "Medusa Project", "VTimes.io" и других.

"Согласно статье 6 ФЗ от 27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации" российское юрлицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иноагента. Если получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников", - пояснили в Министерстве юстиции России.

Минюст России, таким образом, принимая решение о включении указанного телеканала в реестр, действовал "в пределах своей компетенции и в установленном законом порядке".

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