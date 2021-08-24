Mitsubishi Outlander: последний рестайлинг перед сменой поколения

В России начались продажи кроссовера Mitsubishi Outlander 2021 модельного года. Бестселлер японской марки получил косметические изменениями внешности, а также обзавелся новыми функциями мультимедийной системы. Хватит ли этого, чтобы дотянуть до смены поколения - в нашем материале.

За весь период продаж (с 2003 год по настоящее время) в нашей стране было реализовано свыше 293 тысяч Outlander. В прошлом году произошел существенный спад (17 836 авто, тогда как в 2019 и 2018 годах россияне купили по 24 тысячи машин) - но оно и понятно, из-за ковидных ограничений отечественный рынок и сам солидно просел.

Цель нынешнего легкого обновления - подстегнуть внимание к уже совсем не молодой модели перед сменой поколения. В следующем году Mitsubishi привезет Outlander четвертой генерации, дебют которого состоялся зимой этого года. А пока же россиянам приходится довольствоваться старым добрым автомобилем, появившимся в далеком уже 2012 году.

Плюсы этого кроссовера известны давно: вместительный салон и багажник, рекордный в классе клиренс (215 мм), проверенные атмосферные моторы, адаптированные под АИ-92, отличная геометрическая проходимость, ликвидность на вторичном рынке и соотношение цена / качество.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Ну а что изменилось? Outlander 2021 модельного года можно узнать по черной хромированной решетке радиатора, накладкам на противотуманные фары, спойлеру на крышке багажника, а также черным рейлингам на крыше и колесным дискам с иным оформлением. Вот в принципе и все.

Что касается интерьера, то главное новшество в том, что теперь сиденья с другой обивкой. В комплектациях Instyle и Ultimate это комбинированный материал - искусственные замша и кожа. Instyle также пополнилась электроприводом двери, а у версии Invite в багажнике появился удобный органайзер с тремя отсеками.

Обновилась и мультимедийная система в самых популярных в России комплектациях Outlander. Переднеприводные и полноприводные версии Intense+, а также Instyle c 8-дюймовым экраном теперь оснащены "Яндекс.Навигатором". Возможности мультимедийной системы расширились.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

К уже имеющимся навигатору с голосовым ассистентом Алиса, стриминговому сервису "Яндекс.Музыка", бесконтактной оплате топлива из автомобиля и интернет-браузеру добавились еще музыка и ТВ от одного из ведущих российских операторов связи. Плюс появилась возможность воспроизведения видео с USB-носителя.

При этом количество комплектаций обновленного кроссовера сократилось с 9 до 8 - исчезла топовая версия 2.4 MIVEC Ultimate 4WD (Beige).

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Ну а в остальном - это все тот же Outlander. В январе модель лишилась двигателя 3.0 л. MIVEC, который выдавал 227 лошадиных сил и 291 Нм крутящего момента. Кроссовер с приставкой GT перестали покупать, поэтому теперь есть выбор только между двумя моторами: 2,0 литра (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.). В качестве трансмиссии в обоих случаях используется бесступенчатый вариатор. Бонус таких модификаций - способность переваривать народный бензин Аи-92.

Изначально ждать каких-то откровений от 2,4-литрового агрегата не приходилось, да их и не оказалось. До "сотни" автомобиль с таким двигателем по паспорту разгоняется за 10,5 с., надо сказать, что по ощущениям примерно этой же цифры и удается достичь. В городе такой динамики вполне хватает, а вот на трассе возникают проблемы. Мотор ревет при активном ускорении, а скорость набирается с трудом.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

При каждом обгоне приходится по несколько раз все взвесить и обдумать. А иногда даже и отложить маневр до следующей прямой.

Шум от дороги, в особенности в районе задних колес, присутствует. А на высоких скоростях в салон транслируется и аэродинамический гул. Но больше всего звуков ощущают пассажиры сзади. Будем надеяться, что в новом поколении в Mitsubishi от этой проблемы избавились.

Outlander неплохо проходит виражи, хотя сказать, что он едет как спорткар, безусловно, нельзя. В крутых поворотах "японец" заметно кренится, дает о себе знать высокий центр тяжести и гражданские настройки ходовой части, которая по-прежнему является очень комфортной - отлично сглаживает неровности.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Да и на грунтовке "японец" не пасует - мы спокойно ехали со скоростью 80 км/ч и чувствовалось, что это не предел. Моторный отсек, кстати, снизу защищен мощным алюминиевым листом - что только должно добавлять уверенности владельцам кроссовера. Впрочем, увлекаться внедорожными приключениями за рулем Mitsubishi Outlander не стоит- это ни в коем случае не полноценный внедорожник, а любящий ровный асфальт городской кроссовер, пусть и с достойным запасом прочности.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi

Что же касается цен, хоть после обновления SUV и подорожал, но по-прежнему остался привлекательным предложением на нашем рынке. Стоимость Outlander теперь стартует с 1 889 000 рублей, что на 30 тысяч рублей больше цены за базовую версию 2020 года. Топовое исполнение сейчас оценивается в 2 659 000 рублей (кроссовер 2020 модельного года в той же комплектации стоил 2 559 000 рублей). Так что автомобиль благодаря своей цене уверенно продержится до конца жизненного цикла.

Согласно статистике, собранной российским офисом Mitsubishi, 85% покупателей Outlander сегодня составляют мужчины. Средний возраст потенциального клиента - 45 лет.

Но что будет с выходом пятой генерации модели? Понравится ли она консервативной публике, которая выбирает у нас Outlander?

Mitsubishi Outlander нового поколения. Фото: Пресс-служба Mitsubishi

За основу нового автомобиля был взят концепт Mitsubishi Engelberg Tourer, при этом кроссовер стал ближайшим родственником Nissan Rogue/X-Trail. Теперь у них одинаковая платформа с задней многорычажной подвеской и похожая силовая структура кузова с высокой долей сверхвысокопрочных сталей.

Под капотом нового Outlander 2022 поставили ту же рядную бензиновую "четверку" 2.5 литра мощностью 184 л.с. В паре с ней - бесступенчатая трансмиссия CVT.

Приборная панель и мультимедиа - продолжение темы унификации с Rogue/X-Trail. В то же время японцы обещают улучшенное качество отделочных материалов и много мягких вставок на передней панели и дверях.

Ясно, что новый Outlander ощутимо подорожает. Будем надеяться, что смена поколений не позволит японцам растерять преданных поклонников модели.