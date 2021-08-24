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24.08.2021 11:14
Рубрика: Легковые авто

Начались продажи ультрабюджетного кроссовера

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба Tata Motors. Фото: Пресс-служба Tata Motors.
Фото: Пресс-служба Tata Motors.

Индийская Tata Motors показала фирменное фото нового субкомпактного кроссовера Punch. Эта машина в иерархии бренда встанет на ступень ниже модели Nexon, которая выпускается с 2017-го года и имеет длину 3994 мм.

Фото: www.thekoreancarblog.com
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Длина, ширина, высота Punch составляют 3840, 1822 и 1635 мм соответственно, колесная база - 2450 мм.

Судя по фото, у автомобиля - выразительный, "европейский" экстерьер с двухтоновой схемой окраски кузова (крыша графически выделена). Кузов - пятидверный, но задние дверные ручки спрятаны в оконных рамках, из-за чего создается иллюзия трехдверной конструкции. Облик серийной машины в основном повторяет решения шоу-каров Tata HBX, представленных в 2019-м и 2020-м годах.

Punch построен на переднеприводной модульной платформе ALFA, которую Tata разработала с привлечением европейских специалистов. Машина будет оснащаться 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с., агрегатированным с 5-ступенчатой МКП или "роботом".

Tata Punch предложат по цене около 10 тысяч долларов (740 000 рублей), ее планируют предлагать в Индии и сопредельных небогатых странах.

Полная презентация Tata Punch состоится в начале сентября на выставке Auto Expo 2021 в Нью-Дели.