Найден самый необычный способ ускорить старый iPhone

Некоторые модели старых iPhone начнут работать быстрее и плавнее, если в настройках сменить регион на Францию. О необычном способе "разогнать" смартфоны пишет GizChina.

По данным издания, это связано с тем, что для французских пользователей Apple не может ограничивать производительность системы для снижения нагрузки на аккумуляторную батарею. На работоспособность новых iPhone смена региона никак не влияет, отмечает GizChina.

Напомним, что скорость работы смартфона, по замыслу Apple, снижается по достижении определенного уровня износа аккумулятора, когда он не сможет поддерживать пиковую производительность. По умолчанию этот параметр активировался автоматически, однако позднее компания позволила отключать его.